Азаров взяв під контроль створення онкологічного центру

Перший віце-прем’єр-міністр, Міністр фінансів України Микола Азаров провів нараду з питань будівництва Республіканського Онкологічного центру у місті Києві. За планами Уряду, це буде найсучасніший діагностично-лікувальний центр, оснащений, зокрема, ПЕТ-технологією раннього виявлення пухлин.

У нараді взяли участь представники Київської міської державної адміністрації, Міністерства фінансів і Міністерства охорони здоров’я.

На нараді було заслухано інформацію про стан будівництва та прийнято рішення про залучення до процесу будівництва та забезпечення медичним обладнанням найбільш кваліфікованих фахівців у галузі.

Микола Азаров дав доручення КМДА надати деталізований графік будівельних робіт та заявив, що візьме його під особистий контроль.

Перший Віце-прем’єр-міністр наголосив, що будівництво Республіканського онкологічного центру – це одне з пріоритетних завдань Уряду і завершити його потрібно точно у визначений термін. Адже тисячі хворих онкологічними захворюваннями потребують діагностики на найбільш ранніх стадіях, термінового лікування, але вимушені чекати своєї черги через дефіцит місць, діагностичного обладнання і спеціалістів.

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