Відходами з McDonald`s опалюватимуть лікарні

Завдяки переробленим відходам із закусочних McDonald`s, опалюватимуться і одержуватимуть електроенергію 130 будівель у Великобританії, зокрема лікарні і театри.

Ініціативу підтримали одинадцять ресторанів швидкого харчування мережі McDonald`s в трьох британських містах, пише Lenta.ru.

Очікується, що щорічно кожен ресторан перестане відправляти на звалища близько 100 тонн відходів. Крім того, закусочні мають намір використовувати й інші екологічно чисті способи отримання енергії: установку сонячних панелей, вітряків, а також енергозбережних ламп.

Це не перша ініціатива компанії McDonald`s, направлена на скорочення викиду CO2. У липні повідомлялося, що мережа ресторанів пустить відпрацьоване масло для смаження на виробництво біопалива і до 2008 року переведе на нього 155 машин, обслуговуючих 900 закусочних у Великобританії.

"24"