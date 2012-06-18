На Землі, після 12-годинної паузи, поновилася магнітна буря

На Землі, після 12-годинної паузи, знову поновилася магнітна буря.

Як свідчать дані центру прогнозу космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), магнітна буря, що розпочалася на Землі в ніч на неділю і закінчилася ввечері, після 12-годинної паузи поновилася.

За інформацією центру, вранці індекс геомагнітних збурень Kp, вимірюваний мережею наземних магнітних станцій, підвищився із значення 4 до 5 - мінімального рівня, котрий вважається магнітною бурею, повідомляють РІА “Новости”.

Нинішня серія геомагнітних збурень "стартувала" майже опівночі в неділю, коли індекс Kp зріс до п`яти. Через три години буря "вщухла" до "четвірки", але через шість годин збурення посилилися знову, значення Kp зросло до 6. Ця фаза бурі тривала дев`ять годин, далі відбулося 12-годинне затишшя, але наразі індекс знов збільшився до значення 5.

Магнітні бурі на Землі розпочинаються, коли в магнітосферу планети "вдаряють" викинуті Сонцем згустки плазми. Заряджені частинки викликають геомагнітні збурення. Якщо вони досягають великої сили, це може приводити до збоїв в електронному обладнанні, радіозв`язку і на електричних мережах.

Нинішня буря стала результатом "комбінованого" удару двох корональних викидів, які відбулися в активній області 1504, що з`явилася на видимій стороні Сонця 9 червня. Ця область 13 і 14 червня видала два потужні спалахи, які супроводжувалися викидом сонячної плазми. Швидкість першого викиду була відносно невисока (604 кілометри за секунду), другий викид вирізнявся значною швидкістю - 1360 кілометрів за секунду.

Обидві хмари плазми мали дістатися Землі приблизно одночасно - 17 червня. Нинішні геомагнітні збурення, найімовірніше, були викликані "спільним ударом" цих викидів.

