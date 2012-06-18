Кримські пляжі знищують через Олімпіаду в Сочі

На ПБК у промислових масштабах добувають пісок, тим самим вбиваючи екосистему всього Криму, обкрадаючи Україну і створюючи загрозу обвалу берегу для відпочивальників.

Для олімпійського містечка в російському Сочі руйнують український Крим, йдеться у сюжеті ТСН-Тижня.

"Україна ратифікувала міжнародну конвенцію про охорону Чорного моря. В цих територіях дана діяльність категорично заборонена, абсолютно", - наголошує громадський екологічний інспектор Микола Подоляко. На цьому рік тому наголошували і російські екологи, коли задля будівництва олімпійського міста в Сочі російська влада хотіла дати добро на видобуток піску в прибережній частині Анапи, що теж в акваторії Чорного моря.

Добувати будматеріали під власним берегом російські екологи заборонили. Можливо, саме після того скандалу добувати пісок перейшли до українських берегів і вже півроку його вигрібають на наших курортах.

Із січня місяця цього року двічі на день кораблі звозять пісок до причалу № 237 в Камишовій бухті під Севастополем. Видобутком піску у промислових масштабах займається компанія "Суеста".

ТСН вдалося відзняти як його приймають, очищують і далі вже вивозять вантажівками на будівництво російського олімпійського містечка в Сочі. Але зайти і перевірити законність такої діяльності природоохоронці не можуть. "Нас не допускали на судно в море, з початку в Донузлаві, потім в Гурзуфі, потім в Алушті, потім в Севастополі. Ми домоглися, щоб спільна комісія була з прокуратурою. Приїхали на територію причалу з природоохоронною прокуратурою - їх теж не пустили", - розповідає Подоляко.

Разом з піском вимивають і мідії та рапани. І це при тому, що чорноморська устриця під захистом Червоної книги, а на вилов мідій та рапанів закон встановлює обмеження - до 10 штук на людину. Та на заклики екологів не зважали 5 місяців. Адже компанія, яка займається видобутком піску, дозвіл на таку діяльність має. На документах красується підпис заступника міністра екології Дмитра Мормуля - це він дозволив приватній компанії добувати в заповідних зонах пісок за ціною по 34 копійки за тонну, у той час як російським сусідам його продають від 150 грн. Можливо, саме тому влада майже півроку не зважала на масштаби і темпи рукотворної катастрофи.

Промисловий видобуток піску вбиває екосистему всього Криму. Приміром, Ласпінська бухта одна з найкращих для розмноження дельфінів. Однак тепер про це треба говорити у минулому часі. Бо мертве дно робить її непридатною для життя. Тут найближчі кількасот років не виросте морський планктон, сюди не зайде на нерест риба. У підводних кар`єрах вже накопичується сірководень, від чого гине риба. Окрім того, піщаний бізнес загрожує життю, адже у глибоченні підводні кар`єри зсуваються цілі пляжі - разом з людьми на них.

Екологи прогнозують, що якщо пісок видобуватиметься з такою ж інтенсивністю, уже до середини літа частина берега може зійти в море. Такі зсуви вже були. На цьому ж місці 2010 року привалило відпочивальників. Тоді троє людей загинули, а налякані місцеві жителі вийшли з протестами.

Місцеві чиновники заприсяглися, що видобуток піску зупинять. Та насправді браконьєри не зупинилися, а просто від`їхали трохи далі і ретельніше ховаються.

"Ось у цьому році вже скільки ми тут були, щодня приходить корабель і намиває пісок. Переважно він уночі припливає", - розповідає відпочивальник Павло. Тим часом екологічним інспекторам вдалося з`ясувати, що у планах цієї компанії вирити ще 10 млн тонн піску. Цього вистачить на побудову невеликого міста. І глибоку могилу для райського куточка України.