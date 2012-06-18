В Україні днями буде до 35 градусів спеки

Через підвищення температури в Україні до 30-35 градусів сформувався високий рівень пожежної небезпеки, який зростатиме протягом поточного тижня і охоплюватиме дедалі більшу територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

За його інформацією, небезпека вже зросла на території південних, частково у центральних областях України, а також в Луганській області.

При цьому, відзначив М.Кульбіда, надалі в зоні ризику опиниться весь центр, схід та південь.

Водночас невисокі показники пожежонебезпеки протягом тижня збережуться у західних та північних областях України.