У кожному районі Києва відкриють хоспіс

За ініціативою Київського міського голови Леоніда Черновецького в кожному районі столиці будуть відкриті хоспіси на 25-30 ліжок.

Заступник мера Ірена Кільчицька доручила профільним фахівцям розробити чіткий план введення їх в експлуатацію.

«Оскільки лікарні здебільшого заповнені на 30-50 відсотків, то в них облаштують спеціальні палати з окремими виходами-входами. Запрацювати вони зможуть вже через півроку або максиму рік», - відзначила Кільчицька.

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