Столична влада почне пропагувати здоровий спосіб життя

Київ починає масовану інформаційно-пропагандистську «атаку» в комунальних й інших ЗМІ щодо здорового способу життя і своєчасного попередження будь-яких захворювань.

Про це заявила заступник мера Ірена Кільчицька.

«Облаштуємо на сіті-лайтах відповідну соціальну рекламу, випустимо довідкові буклети, організуємо в пресі публікацію консультацій і компетентних порад медиків. Ми хочемо звернути увагу кожного киянина і заохотити його поклопотатися про здоров`я своє власне і своїх близьких», - сказала І. Кільчицька.

«Особливо важливо постійно вести роз`яснювальну роботу серед тих, хто не може собі дозволити платні медичні послуги в приватних клініках, а користується послугами міських лікарень і поліклінік», - сказала заступник.

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