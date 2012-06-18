Погода в Україні на завтра

19 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у північних та західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні до 23°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 12-17°; вдень 28-33°, у південній частині та на Вінниччині до 35°, у східних областях 23-28°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°. По м. Києву температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

18 червня температура води становила в Чорному морі 18-23°, в районі Феодосії 14°, біля Алушти 17°; в Азовському морі 24-27°; в Дніпрі біля Києва 21°.