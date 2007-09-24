Скандалісти шкодять своєму організму

Поширена думка про те, що люди, які затівають скандали і колотнечі, просто шукають спосіб виплеснути негативні емоції назовні, щоб вберегти свою нервову систему, спростовано. Американські учені стверджують, що такий спосіб вираження емоцій не найкращим чином позначається на здоров`ї скандаліста.

Лабораторні дослідження свідчать, що під час скандалу в організмі людини істотно підвищується вміст адреналіну і холестерину, що у свою чергу, підвищує ризик розвитку серцевих нападів, інфарктів. В той же час, сарказм та їдкі жарти, як альтернатива скандалу, не погіршують показники здоров`я організму.

http://www.lor-homeopat.ru