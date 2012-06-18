Опітц припиняє допомогу жорстоко побитій Саші Поповій

Рейко Опітц та його медіа-група припиняють допомогу жорстоко побитій у Миколаєві Олександрі Поповій та обіцяють повернути її документи.

Про це йдеться в заяві медіа-групи "Berliner TagesZeitung" у відповідь на заяву матері О.Попової Алли Гудзь про те, що Р.Опітц, який пообіцяв організувати дівчині реабілітацію в клініці в Європі, вимагає за повернення паспортів дівчини 24 тис. євро, пише «Українська правда».

У компанії благодійника поведінку матері О.Попової називають "невдячною" і не розуміють причин її "незрозумілої поведінки і брехні".

"Те, що пан Опітц і медіа-група припиняють будь-яку допомогу Олександрі, є логічним наслідком, викликаним невдячною поведінкою Алли Гудзь і її публічною брехнею від 16-го червня", – сказано в заяві.

"Документи цієї сім`ї, згідно взаємного погодження між паном Опітц і родичами Олександри, що проживають в Німеччині, будуть відправлені дипломатичним кур’єром в посольство України в Берліні (Німеччина)", – заявляє медіа-група.

Компанія засуджує "дивну поведінку сім`ї Олександри Попової, оскільки пан Опітц не бажає бути медійною іграшкою матері Олександри і її адвоката".

"Доктор Хармс і пан Опітц можуть надати підтвердження своїх активних зусиль організувати для Олександри Попової місце в найкращій реабілітаційній клініці Європи", – сказано в заяві.

Юридичний відділ медіа-групи додає до листа офіційний діагностичний висновок доктора Лутца Хармса, провідного невропатолога і директора клініки "Шаріте" в Берліні, котрий проводив медичний огляд Олександри, організований Р.Опітцом у лікарні Миколаєва.

Р.Опітц і його медіа-група "молитимуться за Сашу і мають надію, що її сім`я стане все таки на правильну дорогу життя".

На думку юридичного відділу медіа-групи, якщо А.Гудзь продовжуватиме так поводитися, то вона відлякає й інших благодійників, бо "благодійництво – це допомога від щирого серця і (воно) точно не потребує медіа-скандалів".

Як повідомляв УНІАН, 16 червня А.Гудзь заявила, що німецький благодійник Р.Опітц забрав паспорти її доньки (закордонний і український) і за їх повернення вимагає 24 тис. євро.

За словами А.Гудзь, вона віддала Р.Опітцу документи доньки для оформлення візи. «Натомість він (Р.Опітц) привіз німецького професора доктора Хармса на консультацію до Саші. Нині за це вимагає гроші та в поверненні документів відмовляє», - заявляє вона.

Довідка УНІАН. 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. Більш як 60 днів Саша пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Німецький благодійник Р.Опітц запропонував своє сприяння у відправленні О.Попової до Німеччини для проходження лікування.