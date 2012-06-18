Туристичний потік до Криму перевищив мільйон осіб

1 мільйон 95 тисяч туристів прибули до Криму з початку року, це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2011-го, повідомила прес-служба кримського уряду.

"Найбільше зростання турпотоку спостерігається в Судаку і Феодосії, де на 20% і 15%, відповідно, збільшилася кількість організованих відпочиваючих. У Євпаторії та Алушті цей показник зріс на 7% і 5%, відповідно. При цьому в Ялті кількість організованих туристів залишилася на рівні минулого року", - говориться в прес-релізі.

Міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв повідомив також, що кількість зарубіжних туристів зросла майже на 10%, в основному - за рахунок білорусів і росіян.