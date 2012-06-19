В Україні цього тижня - зливи і спека

В Україні цього тижня очікуються зливові грозові дощі і висока температура повітря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

Він зауважив, що ці дощі не мають бути надто інтенсивні, проте 22-23 червня під час проходження через територію України активного атмосферного фронту можна чекати випадіння граду, а також шквалисте посилення вітру.

Водночас М.Кульбіда зазначив, що впродовж тижня в Україні утримається спека, яка сягатиме 30-36 градусів майже у всіх регіонах. Лише на заході спека буде меншою – температура переважно становитиме 24-29 градусів.