Уболівальник, який загубився у Харкові, знайшовся

Вболівальник з Англії, що загубився після матчу, знайшовся в Харкові.

Про це повідомив «ОстроВу» керівник Управління по зв`язках з громадськістю Донецької міськради Максим Ровінський.

Раніше з проханням допомогти розшукати їх приятеля п`ятеро англійських уболівальників звернулися в Прес-центр «Донецьк 2012».

Англійці прибули до Донецька поїздом з Харкова. Вони відзначили, що після матчу Португалія - Нідерланди, що проходив у Харкові, втратили свого товариша - Девіда Форда (David Ford). Ситуація ускладнювалася тим, що документи, мобільний телефон і гроші загубленого англійського фана залишилися у його товаришів. Востаннє друзі Девіда бачили його на стадіоні в Харкові. Англійці визнали, що їхній товариш був у стані алкогольного сп`яніння. Пошуками вболівальника зайнялася міліція Харкова та Донецька.

«Загублений англієць зателефонував друзям і повідомив, що він у безпеці. Він у міліції та правоохоронні органи надають йому сприяння. Завтра він приїде в Донецьк», - сказав М. Ровинський.