Воля до життя перемагає рак

Ленс Армстронг, велогонщик

Біль у паху виник у одного з найкращих велогонщиків світу несподівано. Діагноз лікарів – пухлина яєчка з метастазами в ділянці живота та легень. Згодом був уражений і мозок. Армстронгу зробили операцію, призначили хіміотерапію... Вийшовши з лікарні, він з тяжкістю переконав один із велоклубів підписати з ним контракт. І... тричі поспіль виграв найпрестижніші перегони „Тур де Франс”. Експерти не вірили очам: смертельно хворий крутив педалі у гору зі швидкістю 90 обертів на хвилину, у той час як його головний суперник – лише 70! Нині спортсмен живе повноцінним життям. Завдяки замороженій до операції спермі у нього народилися двійнята. Лікарі називають фізичну форму Армстронга – досконалою!

Людмила Енквіст, легкоатлетка

Чемпіонка світу та Олімпійських ігор Людмила Енквіст (колишня Нарожиленко) не залишила тренувань після операції з приводу раку молочної залози. Нудота не відходила, мучив сильний біль, після хіміотерапії дошкуляли набряки...Однак вона й надалі повністю віддавалася улюбленій справі, відмовилася від болезаспокійливих таблеток і згодилася на болісну процедуру – льодяні компреси, щоб зберегти волосся, яке постраждало від хіміотерапії. Людмила впоралася з хворобою і на чергових Олімпійських іграх знову виборола золоту медаль у базі з бар’єрами.

Хосе Каррерас, оперний співак

Великому тенору 61 рік, і його голос так само радує шанувальників. А тим часом тим він дивом лишився жити, подолавши лімфосаркому – одну з найстрашніших хвороб. Для того щоб назвати щасливчиків, які вилікувалися від цієї форми раку, онкологам вистачить пальців однієї руки. Одним з найголовніших чинників одужання сам співак назвав творчість: воно у буквальному смислі врятувало його, давши сили подолати хворобу. Спеціалісти знайшли, що його чудовий голос анітрохи не втратив сили після лікування.

Дар’я Донцова, письменниця

Зробивши обстеження щодо пухлини молочних залоз, Дар’я почула, що жити їй лишилося 8 місяців. Вона вирішила використати останній шанс: згодилася на операцію – і вижила. У лікарні вона почала писати детективи, що принесли їй неабиякий успіх та гроші. „Рак боїться сильних людей. Якщо ти твердо вирішити жити, хвороба відступає. Просидівши рік у онкоклініці, я бачила як досить „легкі” жінки опускали руки у безсиллі та помирали. А майже безнадійні одужували та поверталися до життя. Після усього пережитого я стала оптимісткою. Страшний вирок стає по-справжньому страшним, коли сама собі даєш право на слабкість”, - вважає відома російська письменниця.

Євген Силонов, школяр

Київські нейрохірурги знайшли у хлопчика злоякісну пухлину головного мозку завбільшки з яйце. Шансів на те, що Женя виживе після дуже складної операції, майже не було...

З того часу минуло більше семи років. Женя повністю одужав.

До школи Женя пішов у 6 років і став одним із найкращих учнів. Одного разу хлопчик прийшов зі школи і сказав, що погано себе почуває, його нудить. Мама викликала педіатра.

Лікар запідозрила менінгіт і викликала швидку допомогу, аби відвезти хлопчика до лікарні. Коли проїжджали повз Інститут нейрохірургії, лікар зупинила машину і сказала, що потрібно зробити томографію. Мама хлопчика була шокована. Женя сказав: “Мамо, я тебе дуже люблю! Я обов’язково виживу!” І втратив свідомість... Мабуть Бог вклав йому в уста ці слова, аби мамі було легше.

Хірурги на чолі з Юрієм ОРЛОВИМ зробили операцію, не зачепивши ні єдиної часточки головного мозку, і не залишивши навіть частинки пухлини. Який саме тип пухлини був у Жені, визначити важко, адже від цього залежало лікування. З’ясувалось, що це гемангліоендотеліома, локалізована у скронево-тім’яній частині мозку.

Після операції, через півмісяця, Женя прибув у дитяче відділення Київської міської онкологічної лікарні до Ольги МАТОШНЮК. Довелось обшукати весь Інтернет, щоб знайти інформацію про це важке захворювання. Відповідно до європейських стандартів, Женя отримав повний курс променевої терапії, і, потім, хіміотерапії з інтервалом шість тижнів протягом півтора року.

Страшну хворобу перемогли всі разом: лікарі, медсестри, батьки і, звичайно, Женя.

Дитина, якій поставили діагноз злоякісна пухлина, вважається здоровою, якщо протягом п’яти років у неї немає рецидивів. Женя переступив цю межу.

Оксана Полякова, школярка

Оксана захворіла у віці п’яти років. Діагноз спочатку поставити не могли. Хвороба почалася з високої температури (до 40 градусів), запалення лімфовузла під рукою. Дитина дуже схудла, бо не було апетиту.

Потрапили в лікарню “ОХМАДЕТ” в травні 1995 року. Одразу ж почалось лікування, яке було тривалим і складним. Дотримувались всіх рекомендацій, які давали лікарі. Слідкували за температурою, за ротовою порожниною, аби не почався стоматит, а від тих ліків, що вживала Оксана у вигляді таблеток і крапельниць, падав імунітет, організм був слабким, будь-які хвороби могли спровокувати це захворювання спочатку.

Щодня здавали аналіз крові загальний, а також біохімічний, з допомогою якого слідкували за станом серця, печінки, нирок, гемоглобіну в крові, складом крові і т.д. Потрібна була дієта, а діти не завжди хочуть її дотримуватися. З допомогою хитрощів (дарували іграшки) Оксані давали потрібну їжу. Були періоди лікування, які проходили легко, а бувало дуже важко. Ось так місяць за місяцем батьки разом з дитиною викарабкувались з біди маленькими кроками. Всі розуміли, якщо горе вже сталося, то не варто опускати руки. Потрібно лікувати дитину і виконувати все, що радять лікарі, а не займатися самолікуванням.

Цього року Оксана закінчує школу. Буде вступати до ВНЗ.

Підготувала Дарина Клименко