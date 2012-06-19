У центрі Києва перекриють рух транспорту. Список вулиць

Сьогодні у центрі Києві у зв’язку з маршем шведських уболівальників знову буде обмежено рух транспорту.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Шведські вболівальники втретє пройдуть маршем вулицями столиці до НСК «Олімпійський», де 19 червня збірна Швеції гратиме зі командою Франції. Очікується, що участь у марші візьмуть близько 3 тис. 800 осіб.

За даними ДАІ, з 13.30 до 19.15 в обох напрямках буде перекрито рух на бульварі Лесі Українки на дільниці від вулиці Кутузова до вулиці І.Кудрі.

А з 18.15 під час проходження маршу від площі Лесі Українки перекриватиметься рух транспорту за таким маршрутом: вулиці Кутузова, Московська (від Цитадельної до Кловського узвозу), далі на Кловському узвозі (від Московської до Мечникова), Мечникова, Басейній (від Шовковичної до Еспланадної) та до північних воріт НСК «Олімпійський». По мірі проходження колони вболівальників рух на вищевказаних вулицях буде одразу поновлюватись.