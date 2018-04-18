Активна боротьба проти туберкульозу сприяє економічним успіхам

У доповіді Всесвітнього банку про проведене дослідження повідомляється, що доходи 22 країн з найвищою захворюваністю туберкульозом (ТБ) в світі можуть значно перевищити витрати на діагностику і лікування ТБ, якщо вони приєднаються до глобального плану, направленого на різке зниження смертності, пов`язаного з ТБ. Доходи африканських країн, значною мірою зачеплених цією хворобою, можуть в дев`ять разів перевищити їх інвестиції в боротьбу проти ТБ. У доповіді також підкреслюється необхідність активізації боротьби проти ТБ у всьому світі з огляду на те, що в південній частині Африки, країнах Східної Європи і Центральної Азії все частіше виникають випадки захворювання ТБ з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ) і ТБ з широкою лікарською стійкістю (ШЛС-ТБ).

У доповіді йдеться, про те, що, незважаючи на нещодавні успіхи в боротьбі проти ТБ, в 2005 році в світі все ще сталося 8,8 мільйона нових випадків захворювання і 1,6 мільйона випадків смерті від цієї хвороби. За відсутності лікування дві третини хворих людей з позитивним мазком вмирає протягом п`яти-восьми років, причому більшість з них вмирає протягом 18 місяців після інфікування.

Згідно дослідженню "Економічні переваги глобальних інвестицій в боротьбу проти туберкульозу", економічні наслідки смертності від ТБ і економічні переваги в результаті боротьби проти ТБ серед 22 країн з високим тягарем хвороби помічено в Китаї і Індії, де поєднання доходів, що зростають, і щодо високої смертності від ТБ призводить до істотного економічного ефекту.

Дослідження, замовлене Всесвітнім банком від імені Партнерства "Зупинити ТБ" і фінансованим Фондом Білл і Мелінди Гейтсів, викликало значний інтерес з боку міжнародних організацій у області охорони здоров`я і розвитку, а також наукових дослідників і груп цивільного суспільства, що ведуть рішучу боротьбу проти ТБ у всьому світі. Ця хвороба є другою за смерністю, після ВІЛ/СНІДу, серед інфекційних хвороб.

"У цій доповіді було поставлено завдання перевірити, чи перевищують економічні переваги боротьби проти ТБ витрати на неї. Виявляється, можна одержати переваги вражаючого масштабу", - заявив д-р Жоржі Сампайо (Jorge Sampaio), Спеціальний посланник Генерального секретаря ООН з питань боротьби проти ТБ.

Згідно дослідженню, за відсутності ефективного лікування ТБ, що передбачається Стратегією ВООЗ по боротьбі з туберкульозом, економічні витрати у зв`язку з випадками смерті, пов`язаними з ТБ (включаючи супутню ВІЛ-інфекцію), в Африці на південь від Сахари за період 2006-2015 років складуть 519 мільярдів доларів США. Проте, якщо в цих же країнах, людям, хворим ТБ, буде запропоновано лікування, відповідно до глобального плану по двократному скороченню поширеності і смертності до 2015 року, порівняно з показниками 1990 року, то економічні переваги цих країн зможуть перевищити їх витрати приблизно в дев`ять разів. Відповідно до Глобального плану "Зупинити ТБ", розробленим Партнерством "Зупинити ТБ", діагностика і лікування ТБ в Африці коштуватиме 2 мільярди доларів США в рік, а у всьому світі - 5-6 мільярдів доларів США в рік до 2015 року.

"Для боротьби проти ТБ вже були вагомі причини. Зараз, як додатковий стимул, є переконливі дані про те, що інвестування в досягнення мети тисячоліття у області розвитку, що має відношення до ТБ, спричинить за собою значні економічні переваги", - заявила д-р Маргарет Чен, Генеральний директор ВООЗ.

Нарощування масштабів лікування ТБ має економічні наслідки і за межами Африки. Дослідження показало, що економічний дохід буде ще вищий в таких країнах, як Китай і Індія, де прогнозоване на найближчі 10 років зростання доходу вище, а тягар супутньої ВІЛ-інфекції нижчий.

Нове дослідження показало, що захворюваність і смертність людей в працездатному віці від ТБ істотним чином позначається на доходах людей і національній економіці. Так, наприклад, в Замбії смертність дорослих людей серед дрібних фермерів, що вирощують маїс і бавовну, привела до зниження врожайності приблизно на 15%. Діти також уразливі перед ТБ, і хвороба може позбавляти їх можливості відвідувати школу, обмежуючи їх майбутні можливості працевлаштування.

"Це важливе дослідження показує нам, чому боротьба проти ТБ є раціональним вкладенням в стійкий розвиток країн з низьким і середнім рівнем доходу, - заявила Джой Фумафі (Joy Phumaphi), Віце-президент Всесвітнього банку розвитку людського потенціалу, колишній помічник Генерального директора ВООЗ і колишній міністр охорони здоров`я Ботсвани. - Таке економічне виправдання боротьби проти ТБ підсилює необхідність дій урядів і донорів, направлених на значне зниження показників поширеності і смертності від ТБ в ім`я кращого здоров`я і вищих доходів людей, над якими нависла серйозна загроза захворювання ТБ і смерті від нього".

Фумафі заявила про те, що Всесвітній банк підсилить підтримку боротьби проти ТБ і продовжуватиме працювати з країнами в Східній Європі, Центральній Азії і Південній Азії. За її словами, в Африці Банк застосовуватиме активніший підхід до фінансування зусиль, орієнтованих на країну, використовуючи наявні канали, загальносекторальні програми, комбіновані програми боротьби проти ВІЛ та ТБ, а також многосекторальні операції.

У дослідженні міститься заклик до термінового прискорення глобальної боротьби проти ТБ зважаючи на численні чинники: надмірний тягар ТБ на хворих, їх сім`ї і державні бюджети; різке зростання числа випадків захворювання ТБ більш ніж за десятиліття в Східній Європі і Центральній Азії; і виникнення МЛС-ТБ і ШЛС-ТБ. Вірогідність того, що у хворих ТБ людей в Східній Європі і Центральній Азії розвинеться МЛС-ТБ в 10 разів перевищує аналогічний показник в інших регіонах світу, а в 15% нових випадків захворювання спостерігаєтьяс множинна лікарська стійкість. У доповіді йдеться, що загроза МЛС-ТБ підсилює необхідність термінових дій всіх країн, і організаці у області охорони здоров`я, направлених на якомога повніше ухвалення Глобального плану по боротьбі проти ТБ; цей план закликає країни з важким тягарем ТБ і донорів до загальних інвестицій.

"Ця доповідь повинна спонукати країни терміново підсилити фінансову прихильність справі боротьби проти ТБ, - заявив Мішель Казачкін (Michel Kazatchkine), Виконавчий директор Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. - Ефективна боротьба проти ТБ позитивно позначається на житті мільйонів людей, інфікованих ТБ, на житті всіх співтовариств".

22 країни з важким тягарем ТБ: Афганістан, Бангладеш, Бразилія, В`єтнам, Демократична Республіка Конго, Зімбабве, Індія, Індонезія, Камбоджа, Кенія, Китай, Мозамбік, Мьянма, Нігерія, Об`єднана Республіка Танзанія, Пакистан, Російська Федерація, Таїланд, Уганда, Філіппіни, Ефіопія і Південна Африка.

Глобальний план "Зупинити ТБ", оголошений Партнерством "Зупинити ТБ" в січні 2006 року, пропонує перспективний план для лікування 50 мільйонів чоловік, хворих ТБ, а також для надання 3 мільйонам пацієнтів з ТБ і супутньою ВІЛ-інфекцією антиретровірусної терапії протягом подальших 10 років, що дозволить врятувати близько 14 мільйонів людських життів. Метою плану є двократне зниження до 2015 року показників поширеності ТБ і смертності, пов`язаний з ним, порівняно з рівнями 1990 року.

Партнерство "Зупинити ТБ", розташоване у ВООЗ в Женеві, є мережею, об`єднуючою більше 500 міжнародних організацій, країн, донорів з державного і приватного секторів, а також неурядових і урядових організацій, спільно працюючих над ліквідацією ТБ.

Стратегія по боротьбі з туберкульозом, оголошена ВООЗ в 2006 році, включає наступні пріоритети:

- розширення і посилення високоякісного здійснення стратегії ДОТС (підхід ДОТС до боротьби проти ТБ підсилює бактеріологічно обгрунтоване виявлення випадків захворювання і стандартизоване лікування завдяки підтримці пацієнтів, ефективним постачанням лікарських засобів, а також моніторингу і оцінці);

- вирішення проблем ТБ/ВІЛ, МЛС-ТБ та інших;

- сприяння посиленню системи охорони здоров`я;

- залучення всіх провайдерів медико-санітарної допомоги;

- надання ширших можливостей людям, хворим ТБ,

сприяння і стимулювання наукових досліджень.

Софія Палій