Азаров розказав, коли відкриють новий корпус «Охматдиту»

Прем`єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що лікувально-діагностичний корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» буде введено в експлуатацію до середини 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час огляду ходу будівництва цього корпусу.

«Деякі засоби масової інформації якийсь час тому повідомляли, що нібито Кабінет міністрів начебто зняв гроші, кудись віддав на Євро. Це, звичайно, брехня. І рішення Кабінет міністрів ухвалив, тому що замовник, який будував Євро, це замовник, який здатний швидко і якісно будувати серйозні об`єкти. Тому таке рішення було ухвалене. Ми з вами разом переконалися, що будівельники вийшли на відкритий обсяг роботи, обіцяють по 2,5 поверхи на місяць. Ми з вами разом контролюватимемо будівництво», - сказав М.Азаров.

Очільник уряду відзначив, що дев`ятиповерховий лікувально-діагностичний корпус буде добудовано через 4-5 місяців з тим, щоб наприкінці 2012 року розпочати оздоблювальні роботи і монтаж обладнання.

«Ну, і в першому кварталі, максимум, в другому (2013 року – УНІАН) ми ставимо завдання ввести цей корпус в експлуатацію, прийняти перших пацієнтів», - відзначив М.Азаров.

Він підкреслив, що уряд і надалі приділятиме велику увагу будівництву даного корпусу, оскільки від цього залежить життя і здоров`я дітей.