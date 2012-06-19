Чи будуватиме "Дитячу лікарню майбутнього" держава?

Прем`єр-міністр України Микола Азаров не виключає, що після добудови лікувально-діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» уряд розгляне питання будівництва «Дитячої лікарні майбутнього».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час огляду ходу будівництва корпусу "Охматдиту".

«Буде, звичайно, й розслідування проведено. І ті, кому належить займатися, хай займаються. Для нас найголовніше завдання - будувати, покращувати, модернізувати. Ми ніколи не займалися тим, щоб копатися в тому, що було. Це відволікає від поточних серйозних завдань», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в уряду немає можливості одночасно будувати ці два об`єкти, оскільки це призведе до розпилювання коштів.

«Треба концентрувати ресурси, наші можливості на певній кількості об`єктів. Закінчимо цей об`єкт, і цілком можливо, що отримає друге життя проект «Лікарні майбутнього», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що даний об`єкт розташований дуже зручно і вже побудований фундамент.

«Тому, я думаю, що ми можемо повернутися до цього об`єкту», - зазначив М.Азаров.

Довідка УНІАН. Капсулу у фундамент «Дитячої лікарні майбутнього» було закладено 16 березня 2006 року на території клініки "Феофанія" в Києві.

За інформацією Національної телекомпанії України від 17 грудня 2006 року, під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", організованого фондом «Україна 3000» Катерини Ющенко 17 грудня 2006 року, було зібрано більш як 242 мільйони гривень.

20 жовтня 2011 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль направив звернення генеральному прокурору України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

Того ж дня в благодійному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за результатами перевірок контролюючих органів жодних порушень у його роботі не виявлено.

4 листопада 2011 року голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва заявила, що держава не добудовуватиме «Дитячу лікарню майбутнього». "Це не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни", - сказала вона.

У свою чергу голова правління фонду "Україна 3000" Олександр Максимчук заявив, що Фонд без допомоги держави не зможе добудувати “Дитячу лікарню майбутнього”.

11 листопада 2011 року прем`єр-міністр М.Азаров сказав, що «Дитяча лікарня майбутнього» буде побудована. Водночас він наголосив, що уряд не має чіткого плану, як цей проект буде реалізовано.

22 травня 2012 року фонд "Дитяча лікарня майбутнього" виступив зі спростуванням інформації про нецільове використання коштів, зібраних на проект зі створення лікарні.

У Верховній Раді підготовлено проект постанови про створення слідчої комісії з питань розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво "Дитячої лікарні майбутнього".