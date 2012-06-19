В Україні посилять відповідальність за неналежне виховання дітей

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення зміни до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо посилення відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов`язків з виховання дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 301 народний депутат із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим кодексом, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 50 годин.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.