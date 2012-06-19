Троє іноземців намагалися потрапити до зони відчуження ЧАЕС

У Київській області затримано трьох іноземців, які намагалися потрапити до зони відчуження ЧАЕС.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, неподалік села Терехи Іванківського району на межі 30-кілометрової Чорнобильської зони під час пішого патрулювання працівники батальйону міліції з охорони зони відчуження затримали автомобіль «Фольксваген – Гольф» з іноземними номерами, який незаконно перетнув заборонену територію, пошкодивши дротову огорожу.

В автомобілі перебували троє чоловіків: двоє громадян Нідерландів (33 і 23 років) та 23-річний громадянин Казахстану. Міліціонерам затримані повідомили, що вони є туристами. Правоохоронці за допомогою перекладача пояснили гостям, що законодавством України перетинати Чорнобильську територію відчуження й обов’язкового відселення суворо заборонено, до того ж, порушуючи закон, молоді люди серйозно ризикували власним здоров’ям і життям.

За даним фактом проводиться перевірка.