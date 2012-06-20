Мати Саші Попової заявляє, що документи її дочки - в Києві

Паспорти Олександри Попової та її тітки Ірини Цветухіної знаходяться в Києві, у співробітників Першого Національного телеканалу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила мати О.Попової Алла Гудзь.

За її словами, сьогодні їй зателефонували з Першого Національного і сказали, що їм передали документи. Хто і звідки, А.Гудзь уточнювати не стала. У четвер, 21 червня, паспорта привезуть до Миколаєва і передадуть їй особисто, додала А.Гудзь.

«Спасибі й за це. Мені все це дуже набридло, - сказав А.Гудзь. - Хочу скоріше вирішити це питання і нарешті зайнятися дитиною».

За її словами, доньці потрібен лікар-реабілітолог. Вона зазначила, що в понеділок, 18 червня, з Олександрою повинен був почати працювати лікар-реабілітолог, однак фахівця доcі не можуть знайти. За словами А.Гудзь, медики зв`язувалися сьогодні з Запоріжжям, проте поки ведуться тільки переговори.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня А.Гудзь заявила, що німецький благодійник Рейко Опітц, який пообіцяв організувати О.Поповій курс реабілітації в Європі, 24 травня забрав паспорта дівчини (закордонний і український), а також закордонний паспорт І.Цветухіної, яка повинна була летіти разом з Сашою до Німеччини, для оформлення візи, і за їх повернення вимагає 24 тис. євро.

За словами А.Гудзь, він стверджує, що стільки коштують послуги професора клініки «Шаріте» Лутца Хармса, візит якого до О.Попової організував Р.Опітц.

Пізніше медіа-група "Berliner TagesZeitung" розповсюдила заяву, що Р.Опітц і його медіа-група припиняють допомогу О.Поповій «через невдячну поведінки її матері» і обіцяють повернути її документи. Згідно з повідомленням, «документи цієї родини, за взаємною згодою між паном Опітцом та родичами Олександри, які проживають в Німеччині, будуть відправлені дипломатичним кур`єром в посольство України в Берліні (Німеччина)».

Довідка УНІАН. 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. Більше 60 днів Саша пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Німецький благодійник Р.Опітц запропонував своє сприяння у відправленні О.Попової до Німеччини для проходження лікування.