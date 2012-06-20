В Україні буде створено гарячу лінію з питань захисту прав дитини

До кінця 2012 року буде створено окрему гарячу лінію з питань захисту прав дитини за підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини.

Про це заявив Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко під час засідання секції «Протидія насильству щодо дітей» Громадської консультативної ради з питань захисту прав дитини, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами Ю.Павленка, така пропозиція низки громадських організацій, зокрема Міжнародного правозахисного центру «Ла Страда - Україна», розглядається у зв’язку з великою кількістю дзвінків від дітей на Національну гарячу лінію з попередження насильства в сім’ї та захисту прав дитини.

Так, за його даними, у 2011 році надійшло понад 7 тис. звернень від дітей, яким було надано консультації та допомогу не лише з питань насильства у сім`ї, а й щодо насильства з боку однокласників та в соціальних мережах.

Крім того, діти зверталися за допомогою з приводу невиплати аліментів, дискримінації у школі, через складні стосунки у сім’ї, проблеми в особистих стосунках з однолітками тощо.

Також Ю.Павленко повідомив, що громадські організації здійснюватимуть моніторинг діяльності спеціальних закладів для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства в сім’ї. Йдеться про притулки для дітей, центри матері та дитини, центри соціальної реабілітації для дітей, соціально-психологічної допомоги, медико-соціальної реабілітації тощо.

Уповноважений Президента підкреслив, що метою проведення моніторингу є отримання реальної інформації про стан закладів, підготовка змін до законодавства в цій сфері, підвищення довіри до цих закладів, якості та ефективності передбачених послуг.

За його словами, у 2011 році лише кожен двадцятий постраждалий від домашнього насильства, який потребував кваліфікованої допомоги, отримав її. Однією з причин є недостатня кількість спеціальних закладів і спеціалістів в регіонах, зазначив Ю.Павленко. До того ж, додав він, багато діючих закладів працюють з великою кількістю обмежень. А це унеможливлює для багатьох постраждалих від домашнього насильства отримання допомоги.