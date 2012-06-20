Прем`єр-міністр України Микола Азаров розкритикував хід проведення медичної реформи, зазначивши, що українці на сьогодні ще не відчули її реальних результатів і недостатньо інформовані про її зміст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Насамперед людей турбують питання охорони здоров`я. Помітних змін вони ще не відчули, навпаки, з`явилися побоювання іноді неприйняття реформ у медицині. Всі згодні, що стан охорони здоров`я зовсім не такий, який потрібен людям. Але змісту реформ не розуміють і остаточного результату не знають. У глибинці не знають навіть про запровадження референтних цін, не відчули здешевлення ліків. Якщо зміни відбуваються тільки в Києві, то це не реформи. Тому стан справ у цій сфері потребує додаткового, поглибленого розгляду», - сказав М.Азаров.

Він повідомив, що завтра планує обговорити реформу медичної сфери з представниками громадських організацій, які представляють інтереси пацієнтів і лікарів Дніпропетровської області, а наступного тижня планує провести зустріч з представниками всеукраїнських лікарських організацій.

М.Азаров доручив Мінохоронздоров`я проаналізувати хід реалізації всіх пілотних проектів з реформування медичної сфери для того, щоб потім порівняти їх з думкою представників громадських організацій.

За словами прем`єра, на розширеній нараді висновки Мінохоронздоров`я порівнюватимуться з оцінками громадськості.

М.Азаров вважає, що це необхідно для внесення корективів до модернізації галузі.