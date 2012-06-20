Фонд Ахметова підтримав клопотання матері Саші Попової

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» підтримав клопотання Алли Гудзь, матері Александри Попової, про купівлю квартири в Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, житлові умови, в яких проживає сім`я, не дають змоги продовжити ефективну реабілітацію дівчини вдома після курсів реабілітації у спеціалізованих санаторіях України, оскільки у двокімнатній квартирі загалом проживають 4 людини.

У фонді Р.Ахметова зазначили, що одержали від А.Гудзь клопотання, в якому вона просить розглянути питання про використання частини добродійної допомоги на оплату послуг реабілітологів, а також на поліпшення житлових умов її дочки.

У фонді «Розвиток України» наголосили, що А.Гудзь одержала на це згоду фонду і вже займається пошуком квартири.

Як відомо, фонд «Розвиток України» фінансує лікування і реабілітацію О.Попової в рамках програми «Адресна допомога». На сьогодні безпосередньо перераховано 692 тис. грн – це загальна сума на авіапереліт і медикаментозне лікування в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Додатково фонд купив устаткування і оснастив палату, в якій перебуває дівчина, на суму 517 тис. 260 грн. Так, у Миколаївській лікарні швидкої допомоги на початку червня встановлені і працюють апарат штучної вентиляції легенів з капнографом НАМІLТОN-С1 (Швейцарія) і апаратом для мембранного або донорського плазмаферезу АМПлд-ТТ «Гемофенікс» у комплекті з магістралями (Росія). За рекомендаціями лікарів, палата оснащена 12-канальним кардіографом, озонотерапевтичним апаратом і ртутно-кварцовим випромінювачем, у приміщенні встановлено кондиціонер. У майбутньому ця палата використовуватиметься для інших тяжкохворих пацієнтів.

Довідка УНІАН. 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. Більш як 60 днів дівчина пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.