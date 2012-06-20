Якість води в морях України цього року вища, ніж торік

Якість води в морях і водоймищах України цього року вища, ніж минулого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України - головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко.

«В цілому по державі за станом результатів лабораторних досліджень за всіма названими регіонами, зокрема в Криму, якість води значно краща, ніж минулого року», - сказав А.Пономаренко.

Він відзначив, що в поточному сезоні планують роботу 1128 пляжів і рекреаційних зон у Криму, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, у Севастополі та Києві.

Станом на 19 червня працює 639 пляжів або 56,6%, із них 607 пляжів на морському і 32 на річковому побережжі.

У Києві з 11 заявлених працює лише 6 пляжів із офіційно затвердженими санітарними паспортами.

А.Пономаренко відзначив, що, враховуючи погодні умови, працює й низка інших пляжів без дозвільних документів.

Він зазначив, що ні в Дніпрі, ні в озерах на території Києва під час лабораторних досліджень не було виявлено відхилень з патогенної групи інфекцій. Тому якість води у водоймищах не викликає побоювань, навіть враховуючи той факт, що деякі пляжі не мають дозвільної документації. «Стан води на сьогодні в місті Києві задовільний», - запевнив А.Пономаренко.