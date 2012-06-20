В Україні почали роботу понад 15 тис установ відпочинку

З початку червня в Україні почали свою роботу понад 15 тисяч установ відпочинку і дитячих санаторіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко.

«З початку червня почали свою роботу понад 15 тис установ. Із них 507 установ оздоровлення, майже 14,5 тис установ відпочинку, а також 147 дитячих санаторіїв», - сказав А.Пономаренко.

Він відзначив, що фахівцями Держсанепідемслужби спільно з іншими контролюючими структурами проводяться перевірки готовності дитячих оздоровчих установ перед початком роботи, а також під час оздоровчого сезону. Він відзначив, що проведено майже 22 тис перевірок і порушення виявлено в 2873 установах (13%). Більшість порушень стосуються організації харчування дітей, зокрема відсутні документи, що підтверджують безпеку і якість продуктів харчування, умов зберігання і термінів реалізації продуктів, недотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоку і порушення технології приготування страв. За даними порушеннями фахівці Держсанепідемслужби на сьогодні наклали більш як 2,5 тис грн штрафів і винесли 143 постанови про заборону функціонування установ оздоровлення і відпочинку.

Разом з тим наголошується, що під час лабораторних досліджень були виявлені низькі відсотки відхилень за калорійністю і бактеріологічним забрудненням. Наголошується, що після застосування санкцій в деяких установах ситуацію оперативно виправлено. А.Пономаренко зазначив, що стан оздоровчих установ перебуває під постійним контролем Міністерства охорони здоров`я і Держсанепідемслужби.