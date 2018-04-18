Дитяча поліклініка: інструкція з виживання

Виявляється, саме після народження дитини починається найцікавіше: щомісячні візити до дитячої поліклініки для планових оглядів...

Коли під час вагітності я відвідувала жіночу консультацію, то думала, що найстрашніше для мене закінчиться: адже рано чи пізно я народжу, і більше ніколи-ніколи не сидітиму в цих кошмарних чергах, не здаватиму нескінченні аналізи, не записуватимуся до якихось профільних фахівців...

Дарма сподівалася. Виявилось, що саме після народження дитини починається найцікавіше: щомісячні візити в дитячу поліклініку для планових оглядів і відвідини цілого списку вузьких фахівців. Багато що стало для мене щонайповнішою несподіванкою, а до чогось я була готова після розповідей подружок, щось мене смішило і розважало, а від деяких речей я миттєво закипала, і довго не могла заспокоїтися. Що робити, щоб відвідини дитячої поліклініки не перетворилися для вас і вашої дитини в пригоду з елементами тріллера?

1) Беріть з собою запас їжі. Добре тим, хто знаходиться на грудному вигодовуванні! Можна відійти в кабінет здорової дитини (якщо він є) і погодувати малюка. Якщо малюк на штучному вигодовуванні, то обов`язково візьміть пляшку з сумішшю в спеціальному термосі, воду, крекери або сушки. Будьте готові до того, що доведеться пригостити тих дітей, які знаходяться поряд з вами, і чиї мами не здогадалися узяти з собою перекушування.

2) Не забувайте брати з собою який-небудь змінний одяг (малюк може відригнути, намочити кофтину слиною, облитися водою), чистий памперс (про всяк випадок!), а також вологі серветки (протирати ручки, якими дитина хапатиме абсолютно все, - дверні ручки, підлогу, лавки, своє і чуже взуття і т.д.)

3) У задушливій поліклініці, в натовпі народу, дитину необхідно відразу ж роздягнути, щоб вона не пітніла. Не перешкодить легка шапочка, що оберігає малюка від протягів. Оскільки в поліклініці завжди багато не зовсім здорових дітей, носові проходи дитини краще наперед змастити оксоліновою маззю.

4) Іграшки, книжки і інші розваги допоможуть вам і вашій дитині скоротати час у очікуванні, поки підійде ваша черга. Не забувайте про те, що навколишні діти можуть зацікавитися іграшками вашої дитини, тому беріть їх із запасом!

5) Налаштовуйтеся на філософське ставлення до людей, що намагаються пройти без черги. Це - неминуче зло, з ним дуже важко боротися. "Я на хвилиночку, тільки запитати", "мені до медсестри - запитати про результати аналізів", "я медпрацівник", "на манту - без черги" зливаються в одну безперервну низку. Я навіть бачила, як мами затуляли собою двері в кабінет - проте це не сильно прискорювало просування черги. Тому краще не нервувати і не злитися, адже ваш стан і настрій обов`язково передається дитині!

6) Не перешкодить і допомога родичів. Відвідини дитячої поліклініки, особливо в період сезонних масових захворювань - безумовно, стрес. Тата часто в стресових ситуаціях поводяться набагато холоднокровніше і стриманіше за мам, тому їх присутність допоможе вам зберігати спокій. Тато може наперед зайняти чергу, узяти талончик до фахівця, записатися в реєстратурі, і взагалі бути на підхопленні, поки ви розважаєте дитину, сидячи в черзі.

7) У нашій сім`ї виробилася схема, що дозволяє не сидіти в черзі довго разом з дитиною: хтось з родичів займає чергу на прийом наперед, за годину до прийому, і ми з дітьми, під`їхавши за годину, найчастіше проходимо в кабінет першими. Так, ту ж годину можна просидіти і під час прийому, але тоді буде набагато більше хворих дітей, напружені мами, охочі пройти без черги і т.п.

8) Не забувайте удома поліс! Без поліса, швидше за все, вас відмовляться не тільки обслуговувати, але навіть не видадуть картку з реєстратури. Не забувайте купувати бахіли: без бахіл і у верхньому одягу вхід в кабінети заборонений.

9) Для малюків у багатьох поліклініках виділений спеціальний «день здорової дитини», коли в поліклініці кількість хворих дітей мінімальна.

10) Як альтернативу в деяких поліклініках можна узяти талон на платний прийом. Причому проведе його, швидше за все, той самий лікар, до якого не вистачило безкоштовного талона.

11) Не забувайте про те, що право на прийом без черги мають:

• діти з високою температурою;

• діти, що поступили швидкою;

• діти-інваліди;

• діти медпрацівників;

• діти з багатодітних сімей (мама, що з дітьми, ставить до відома лікаря про свій прихід, і лікар запрошує їх увійти без черги);

• у деяких поліклініках без черги (або через одного) мають право пройти діти для огляду перед пробою Манту;

• новонароджені навіть в день здорової дитини мають перевагу перед однорічними дітьми.

Успіхів вам, дорогі матусі! Хай відвідини дитячих поліклінік для вас будуть потрібні тільки для того, щоб зважити вашого малюка і зміряти його ріст, а також уточнити у вашого дільничного педіатра параметри розвитку!

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