Спека в Україні триватиме

Завтра у західних, а вночі й у східних та південних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-21°, на півдні країни до 24°, на півночі Лівобережжя 12-17°; вдень 27-32°, у південній частині до 35°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 19-21°, вдень 29-31°.

Сьогодні температура води становила у Чорному морі 20-25°, в районі Феодосії 16°, біля Алушти 18°; в Азовському морі 25-26°; у Дніпрі біля Києва 23°.