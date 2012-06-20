В УНІАН сьогодні тренінг з арт-терапії

Сьогодні в УНІАН у рамках Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться тренінг з арт-терапії "Як визволити свого творчого генія".

Під час тренінгу психолога, арт-терапевта Наталі Гладкої слухачі дізнаються, як і коли можна змінити фокус власного мислення та як знайти оптимальний спосіб вирішення проблеми, а також як дисциплінувати мислення і сконцентрувати його на поставленій задачі, як обробляти і розвивати ідеї, щоб вони відповідали певним вимогам.

Н.Гладка також розповість про методи розширення творчих можливостей.

Докладніше про захід можна прочитати за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/566

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії повідомте про це на адресу: sam@unian.net для включення у розсилку.