В УНІАН сьогодні тренінг з арт-терапії
Як визволити свого генія
Сьогодні в УНІАН у рамках Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться тренінг з арт-терапії "Як визволити свого творчого генія".
Під час тренінгу психолога, арт-терапевта Наталі Гладкої слухачі дізнаються, як і коли можна змінити фокус власного мислення та як знайти оптимальний спосіб вирішення проблеми, а також як дисциплінувати мислення і сконцентрувати його на поставленій задачі, як обробляти і розвивати ідеї, щоб вони відповідали певним вимогам.
Н.Гладка також розповість про методи розширення творчих можливостей.
Докладніше про захід можна прочитати за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/566
У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.
Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.
Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net
Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії повідомте про це на адресу: sam@unian.net для включення у розсилку.