Як уберегти здоров’я від негативного впливу спеки

У спеку, насамперед, необхідно знизити фізичну активність, розповіли УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України.

Обмін тепла в організмі людини (метаболічна теплопродукція) залежить від рівнів фізичної активності, акліматизації, віку та будови тіла. Люди мають знати про підвищення ризику при фізичній активності під час спекотної погоди та симптоми теплового удару, зазначили в МОЗ.

Також, аби уберегти своє здоров’я від негативного впливу спекотної погоди слід збільшити вживання рідини впродовж дня.

Люди похилого віку повинні часто вживати воду, не очікуючи відчуття спраги. Більш пильно потрібно стежити за водним статусом людей, які не можуть обслуговувати себе самостійно, до таких належать лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою розумовою функцією.

Медики радять уникати влітку вживання алкоголю, особливо це стосується важких алкогольних напоїв.

Люди з підвищеною чутливістю до спеки мають залишатися у прохолодних або кондиційованих приміщеннях протягом того часу, коли сонце перебуває у своїй найбільш активній фазі (з 12:00 до 16:00).

Важливо звертати увагу на одяг. В період літньої спеки потрібно обирати одяг з легких та натуральних матеріалів, носити головні убори, а також слід уникати тісного одягу.

Також медики попереджають, що хворим, які вживають будь-які лікарські препарати, слід обов’язково радитися зі своїм лікарем стосовно того, як вони можуть впливати на організм людини під час періоду літньої спеки.

Пацієнти, які вживають препарати, що знижують втрату тепла, повинні бути проінструктовані лікарем про самообстеження. Препаратами високого ризику у період спеки є діуретики, антихолінергічні засоби, нейролептики.