Укртрансінспекція посилила контроль за автоперевезеннями дітей

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) в літній період посилила державний контроль на автомобільному транспорті за перевезеннями дітей до місць відпочинку та оздоровлення і назад.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, працівники Укртрансінспекції, зокрема, перевіряють технічний стан транспортних засобів, наявність супроводжуючого при перевезенні 10 і більш за дітей, медичного працівника при перевезенні 30 і більш за дітей, узгодження маршруту з місцевими органами ДАІ МВС.

Крім того, Укртрансінспекція перевіряє, щоб водії, які перевозять дітей, мали стаж керування автобусами не менше 5 років і дотримувалися режиму праці і відпочинку.