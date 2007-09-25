Кава перешкоджає розвитку цукрового діабету

Звичайна кава і кава без кофеїну перешкоджають розвитку цукрового діабету II типу, встановили учені з Університету Міннесоти.

До таких висновків дослідники прийшли після вивчення даних про 28,000 жінок, які знаходяться в постменопаузі. Спостереження за учасницями дослідження - мешканками штату Айова - велося протягом 11 років.

Учені з`ясували, що 14,000 жінок випивали від однієї до трьох чашок кави щодня, 2,875 жінок - більше 6 чашок кави, 5,554 жінки - 4-5 чашок кави, 6,159 учасниць випивали менше однієї чашки або зовсім не вживали напій, що бадьорив.

Протягом 11 років у 1,418 жінок розвинувся цукровий діабет II типу. Це захворювання, пов`язане зі зниженням чутливості клітин організму до гормону інсуліну, носить спадковий характер і, як правило, розвивається в зрілому віці.

З`ясувалося, що жінки, які щодня випивали більше 6 чашок кави (з кофеїном або без) на 22% рідше захворювали діабетом, ніж ті, хто зовсім не вживав кави. При споживанні 6 і більше чашок кави, що не містить кофеїну, цей показник ставав ще вищим: ризик цукрового діабету зменшувався на 33%.

Таким чином, захисна дія напою не пов`язана з кофеїном, а залежить від інших його компонентів, повідомили дослідники. До складу кавового зерна входить безліч мінералів і інших речовин рослинного походження - і до певного моменту не зрозуміло, який саме компонент відповідає за сприятливий ефект, і який механізм його захисної дії. За однією з версій, ця речовина може захищати підшлункову залозу від дії несприятливих зовнішніх чинників, свідчать учені.

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