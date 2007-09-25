У Великобританії виявлено сьомий за два місяці спалах ящура

У Великій Британії виявлено сьомий за два місяці спалах ящура.

Як передає РІА «Новости», експерти виявили новий спалах ящура в графстві Саррей на південному сході Англії, біля міста Егхем.

Останній випадок захворювання худоби на ящур було зареєстровано також біля Егхема. Раніше в графстві Саррей було зареєстровано п`ять випадків ящура - два в серпні і три у вересні.

Існували підозри на виникнення хвороби і в інших районах Сполученого Королівства, але потім вони не підтверджувались. Зараз ветеринари перевіряють худобу на фермі у графстві Гемпшир на півдні країни.

Водночас у понеділок було виявлено другий за три дні випадок катаральної лихоманки худоби - у графстві Саффолк на сході Англії. Це захворювання у Великі й Британії до цього часу відоме не було, але воно не раз зустрічалося в континентальній Європі.