Овочева дієта запобігає виникненню атеросклерозу

Американські учені з`ясували, що багата овочами їжа запобігає скупченню жирів у кров`яних судинах і перешкоджає виникненню атеросклерозу.

Впродовж 4 місяців дослідники спостерігали за лабораторними мишами, яким надавалися різні типи дієти. Варто відзначити, що лабораторні миші дуже схильні до атеросклерозу. За наслідками дослідження, серед мишей, їжа яких була багата овочами, вміст жирів у судинах був нижчий на 38%.

Керівник дослідження Майкл Адамс з гордістю заявив, що раніше вживання свіжих овочів вважалося корисним лише для збереження фігури, та дане дослідження доводить і медичний ефект овочів на організм людини.

Медики рекомендують людям з`їдати в день, щонайменше, 5 овочів або фруктів, підкреслюючи що найбільш корисними є плоди із зеленою або жовтою оболонкою.

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