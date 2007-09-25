Гранатовий сік уповільнює ріст ракової пухлини

Склянка гранатового соку в день дозволяє уповільнити зростання злоякісної пухлини хворих на рак простати.

До такого висновку прийшли учені з Каліфорнійського університету за підсумками дослідження за участю 50 чоловік. У дослідження були включені пацієнти з раком простати, яким була зроблена операція або проводилася променева терапія.

Учені під керівництвом Алана Пантука (Allan Pantuck) визначали в учасників рівень ПСА (простат-специфічного антигену). ПСА є маркером пухлини передміхурової залози. У багатьох випадках за величиною ПСА можна говорити про рецидив пухлині, її поширеність і наявність метастазів.

У середньому, в пацієнтів з раком простати подвоєння показника ПСА відбувається протягом 15 місяців, свідчать учені. Проте в учасників дослідження, які щодня вживали по 1 склянці (225 мл) гранатового соку, цей показник подвоювався лише через 54 місяці.

Вживання гранатового соку може вплинути на результат захворювання у немолодих пацієнтів, страждаючих на рак простати. Завдяки щоденному прийому цього напою хворі зможуть «пережити» свою хворобу, тобто їх смерть наступить пізніше і унаслідок інших причин, вважає Алан Пантук. «Ми сподіваємося, що [при призначенні соку] зможемо відмовитися або відкласти проведення інших методів лікування, зазвичай вживаних у пацієнтів цієї вікової групи, зокрема гормональної терапії або хіміотерапії, що викликають важкі побічні ефекти», - відзначив дослідник.

Гранатовий сік містить безліч корисних компонентів – ізофлавонів і антиоксидантів, що мають протизапальну дію. Учені поки не знають, який з компонентів соку бореться зі злоякісною пухлиною, проте припускають, що сприятливий ефект може бути пов`язаний не з конкретною речовиною, а з їх комбінацією.

Результати дослідження обнадіюють, проте рекомендувати хворим цей метод лікування поки що зарано, відзначають учені. В даний час проходить масштабніше дослідження, яке повинне підтвердити одержані дані.

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