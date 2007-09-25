Здоров`я людини ”програмується” в дитинстві

За останні роки дослідники, які вивчають біологію індивідуального розвитку, одержують все більше доказів того, що зв`язок між станом здоров`я людини в дитинстві і зрілому віці набагато істотніший, ніж вважалося раніше.

Недостатнє і незбалансоване харчування матері під час вагітності і дитини в перші роки життя - одна з причин, що призводять не лише до відставання малюка у фізичному розвитку, але і до формування у нього економного типу обміну речовин, коли органи і тканини "знижують" споживання поживних речовин, в першу чергу глюкози. Ці метаболічні порушення забезпечують дитині виживання, проте сприяють підвищенню ризику розвитку діабету 2-го типу.

Схильність до такого типу обміну речовин може передаватися спадково. Це актуально не тільки для жителів країн, що розвиваються, вихідців з 3-го світу, що іммігрували в розвинені країни, але також і для України, де кілька поколінь пережили війни, розруху і періоди страшного голоду. Крім того, у нас традиційно перегодовують дітей вуглеводною їжею, що посилює дію успадкованих і придбаних в ранньому віці чинників ризику для порушень обміну речовин.

За словами кандидата хімічних наук Ганни Пашкової, у дітей, що народилися з малою вагою (а значить, недоотримуючих поживних речовин ще внутрішньоутробно), зменшений розмір тимуса. Тимус, або вилочкова залоза, є одним із головних органів імунної системи, і чим менша його маса, тим нижча здатність організму протистояти інфекціям. Отже, такий новонароджений вже "на старті" програє своїм одноліткам. Дія ж "тягаря інфекцій" на плід, а також дитину перших років життя створює передумови для розвитку у неї в майбутньому хронічних, онкологічних захворювань і сприяє прискореному старінню організму.

Так, інфікування хелікобактерією може призвести до розвитку раку шлунку. У країнах з несприятливими соціально-економічними умовами зараження населення цим мікроорганізмом відбувається в ранньому дитинстві, а до тридцяти років інфіковані практично всі жителі. Такий сценарій, на жаль, характерний і для України. Загрозу несе і вірус гепатиту В: 90% заражених немовлят стають хронічними вірусоносіями. А, як відомо, хронічне захворювання гепатитом В у більшості випадків призводить до виникнення цирозу або раку печінки.

Таким чином, в основі багатьох патологічних процесів лежить недолік надходження поживних речовин у внутрішньоутробний період розвитку і незбалансоване харчування в дитинстві. Запобігши дії цих чинників, вдасться значно понизити захворюваність у зрілому віці.