Азаров у Дніпропетровську відкрив перинатальний центр

Прем’єр-міністр України Микола Азаров відкрив у Дніпропетровську другий у регіоні перинатальний центр в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства». Таким чином в Дніпропетровській області завершено створення системи перинатальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров перерізав символічну стрічку перед новим перинатальним центром.

«Це шостий перинатальний центр за понад рік в Україні в межах Національної програми. Відкриття подібних центрів спрямовано на значне зниження смертності при народженні дітей. Я думаю, що ми справимося з цим завданням», - заявив М.Азаров.

Від імені уряду М.Азаров подарував новому центру відеоларингоскоп.

Також під час відкриття центру виступив голова правління благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» Віктор Пінчук. Він передав перинатальноиу центру 61 одиницю медичного обладнання на загальну понад суму 4,166 млн грн.

В.Пінчук заявив, що Дніпропетровський центр на сьогодні - найкращий перинатальний центр в Україні.

У перинатальному центрі створені усі необхідні умови для надання своєчасної та якісної перинатальної допомоги матерям та дітям. Центр розрахований на понад 4 тис пологів на рік. Центр складається з акушерського та гінекологічного корпусів, які розраховані на 200 ліжко-місць. Медичну допомогу матерям та новонародженим надаватимуть 560 кваліфікованих фахівців, з яких 4 кандидатів медичних наук та 2 заслужених лікаря України.

Загальна площа перинатального центру - 18,2 тис кв м. Вартість об’єкта - 98,4 млн грн, з них 25,2 млн грн - вартість сучасного медичного обладнання. Всього на створення центру з держбюджету було виділено 59,5 млн грн. та 35,1 млн грн з обласного бюджету.

Перший у Дніпропетровській області міжрайонний перинатальний центр було відкрито у Кривому Розі у грудні 2011 року. За час існування центру проведено вже близько 1 400 пологів (з них 61% - у жінок з ускладненим перебігом вагітності). Медичний заклад розрахований на 154 ліжко-місця та 3 тис пологів на рік.