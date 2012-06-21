Небезпечно розділяти гуманітарний простір України

Небезпечно ділити гуманітарний простір України на схід і захід, північ і південь.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час круглого столу висловила віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова.

Вона зауважила, що в Україні почалася «інвентаризація» гуманітарної сфери, адже політичний, економічний успіх та соціальні трансформації в країні багато в чому залежать від гуманітарної політики.

Водночас вона додала, що за роки незалежності України центральна влада і органи місцевого самоврядування не надавали відповідного значення гуманітарній сфері та її розвитку.

«Девальвація національних цінностей в освіті, в науці, у вихованні призвела до того, що ми сьогодні констатуємо споживацький спосіб життя, тотальну комерціалізацію усіх сфер, без винятку, суспільних, відчуження індивіду від держави», - наголосила Р.Богатирьова.

Вона зауважила, що при підготовці концепції гуманітарної політики потрібно знати думку суспільства щодо правильності заявлених стратегічних цілей, пріоритетів та її завдань.

Серед ключових напрямів гуманітарного розвитку Р.Богатирьова виділила здоров’я нації, соціальну стабільність, сферу культури, мовне питання, розвиток освіти та науки, міжнародні відносини.

«Стратегічним завданням гуманітарної політики Української держави є консолідація українського суспільства і подолання як реальних, так і штучних перешкод, які у нас є і якими сьогодні нас намагаються як роз’єднати, так і послабити», - наголосила Р.Богатирьова.