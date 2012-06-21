У Києві можна буде отримати безоплатну консультацію фтизіатра та мамолога

Кияни й гості столиці з 25 червня по 1 липня зможуть отримати безкоштовну консультацію фтизіатра й мамолога, а також зробити цифрову флюорографію.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», ці послуги забезпечуються в рамках одного з напрямків діяльності фонду - «Здоров`я нації».

За словами представника Фонду «Розвиток України» Марії Маковецької, боротьба з епідемією туберкульозу й привнесення світових стандартів у лікування й діагностику онкозахворювань – одні з головних напрямків роботи фонду.

«Це дуже страшні діагнози, які кардинально можуть змінити життя людини та її ставлення до себе і близьких. Виявлення туберкульозу й раку молочної залози на ранній стадії є запорукою того, що людина може вилікуватися й повернутися до нормального способу життя. Тому ми раді надати гостям Європейського села можливість ранньої діагностики та консультації фахівців. Ми впевнені, що багато хто з тих, хто з різних причин не доходять до лікаря, зробить це, гуляючи по Києву, або перед переглядом матчів у фан-зоні на Хрещатику», - зазначила М.Маковецька.

У Фонді Р.Ахметова також підкреслили, що діагностика легенів проводитиметься на сучасному цифровому рентгенофлюорографічному апараті, який у 5-10 разів менше опромінює людину порівняно з традиційними плівковими апаратами.

Всі консультації будуть проводиться з 25 червня по 1 липня з 10.00 до 22.00 на території Європейського села під аркою Дружби народів у Києві - в наметі «Разом до здорового суспільства» (праворуч за футбольним полем).

