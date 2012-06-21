Хто подбає про здоров’я працездатного населення?

При Раді національної безпеки і оборони потрібно створити комітет, який опікуватиметься здоров’ям працездатного здорового населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу заявила заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець.

Вона наголосила, що реформа системи охорони здоров’я має стосуватися не лише хворих.

«Одна група в нас взагалі не охоплена. Не реформою системи охорони здоров’я, а взагалі державною опікою. Це поки що здорові й працездатні», - сказала вона і додала, що вони мають бути цікавими державі, адже заробляють гроші і сплачують податки для лікування хворих.

О.Богомолець наголосила, що такий орган необхідний через те, що лише раннє виявлення хвороб дає можливість зменшити смертність і захворюваність у країні.