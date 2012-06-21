У Прилуках повторилася історія Оксани Макар

У мережі з`явилася інформація про страшний злочин, який стався в місті Прилуки Чернігівської області, пише «Сегодня». Користувачі відразу охрестили цю історію «Оксана Макар № 2».

Баранова Анна залишила в соцмережі повідомлення про те, що її сестру Марію, яка проживає в місті Прилуки, по-звірячому згвалтували і намагалися поховати заживо.

«Мою сестру 17 червня згвалтували і побили, полоснули ножем! Вивезли в лісопосадку і хотіли закопати живцем. У неї маленька дитина, а чоловік помер півроку тому. Вона в реанімації. До справи причетні начальники правоохоронних органів міста Прилуки. Незважаючи на подані заяви, експертиза не проводиться, слідчий не приходить, медична допомога не надається ... Справу хочуть зам`яти. Загрожують не тільки потерпілій, а й рідним і близьким», - написала Анна.

Виданню вдалося зв`язатися з Анею Барановою, рідною сестрою потерпілої жінки. Вона підтвердила поширену в соцмережах інформацію.

Як розповіла Анна, НП сталася 17 червня в місті Прилуки. Її 31-річну сестру Марію згвалтували знайомі її куми. «Марія перебуває у вкрай важкому фізичному та емоційному стані і ні з ким не хоче розмовляти. Її за допомогою погроз і залякування змусили підписати документи про нерозголошення цієї історії. Зрозумійте її правильно, у неї маленька дитина, і чоловік помер півроку тому», - розповіла Анна.

«Марія кричала:« Нікому нічого не скажу, буду все заперечувати! ». Вона погодилася взяти гроші на лікування, тому що сама б не впоралася. Коли людину ще й притиснули ... Вона підписала все», - зазначила Ганна.

Дівчина додала, що зараз Марію з міста Прилуки перевезли до Чернігова, щоб зробити МРТ мозку. Злочинці нібито погодилися оплатити лікування потерпілої.

«Я втратила зв`язок із сестрою. Зв`язуюся тільки через рідних, вони всі дуже налякані», - зазначила Ганна.

За словами Ганни, кума Марії відразу після НП змінила свідчення, заявивши, що бачила, як дівчину просто ударили. Анна боїться за життя своєї сестри і рідних і хоче, щоб злочинці понесли заслужене покарання.

Як розповів глава прес-служби МВС міста Прилуки Бриль Сергій Миколайович, до них дійсно надходила заява про згвалтування Баранової Марії.

«Заява про згвалтування Баранової Марії до нас надійшла 19 червня. На місце НП виїхала оперативно-слідча група та було розпочато розслідування. Але рівно через добу, 20 червня, дівчина відкликала свою заяву, написавши, що претензій не має. У зв`язку з цим всі слідчі заходи були припинені», - розповів нам Бриль.

Сергій Миколайович додав, що міліція може проводити розслідування тільки по фактам, викладених у заяві. Проте потерпіла його відкликала.

Нагадаємо, 19-річну Оксану Макар згвалтували і намагалися спалити живцем в ніч на 9 березня. Історія цієї дівчину сколихнула країну - вона дивом вижила, проте позбулася руки і майже всіх внутрішніх органів. За її життя боролися кращі фахівці України та Європи, проте 29 березня Оксана померла від кровотечі. Мучителі дівчата ледь не уникли покарання - відразу після затримання двох із них відпустили. Однак у зв`язку з тим, що історія викликала небувалий ажіотаж по всій країні, гвалтівників затримали. Зараз їх судять у місті Миколаєві, підсудним загрожує довічне покарання.