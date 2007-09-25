Зловживання алкоголем повністю руйнує легені

Група американських учених провела дослідження, в результаті яких з`ясували, що хронічне зловживання алкоголем призводить до руйнування білків, які захищають тканину легенів і ослабляє імунний захист.

Фахівці на молекулярному рівні вивчили процеси, що відбуваються в клітинах легенів при зловживанні алкоголем. Результати дослідження допомагають зрозуміти, чому у хронічних алкоголіків частіше виникають важкі стани, такі як пневмонія і гострий респіраторний дистрес синдром.

У легенях алкоголіка міститься менше білка глютатиона, який захищає легені від окислювального стресу. До того ж, алкоголь руйнує білок клаудин, який допомагає підтримувати бар`єр між рідиною і повітрям, і якщо в тканинах недостатньо клаудину, то рідина може просочувати легені, що призводить до виникнення пневмонії й інших легеневих захворювань.

Порушення імунітету в алкогольній легені, за словами учених, виявляється недостатньою кількістю рецепторів до чинника, який стимулює колонії гранулоцитів/макрофагів. Тому експерименти на тваринах довели, що лікування чинником захищає легені при септичному шоці.

Таким чином, стимулююче лікування допомагає нейтралізувати дію алкоголю легені. Тому учені вже почали клінічні дослідження на цю тему, і можливо, новий вигляд лікування допоможе в майбутньому врятувати багато пацієнтів з важкими пневмоніями.

Нарівні з курінням і хронічними захворюваннями споживання алкоголю є важливою причиною деяких видів раку, заявили британські учені.

Надмірне вживання спиртного підвищує ризик раку рота, гортані, стравоходу, печінки, товстої кишки і грудей. Воно також може бути пов`язане з раком підшлункової залози і легенів.

"Алкоголь недооцінюється як причина раку в багатьох регіонах світу, – заявив доктор Паоло Боффетта з Міжнародного агентства з вивчення раку в Ліоні. – Значний відсоток випадків ракових захворювань сьогодні пов`язаний із вживанням алкоголю, і ця частка росте в багатьох регіонах, особливо в Східній Азії і в Східній Європі".

Боффетта і Міа Хасібе, які на підставі досліджень вивели залежність між алкоголем і раком, виявили: чим більше споживається алкоголю, тим більший ризик розвитку раку.

До того ж, 40% британських компаній вважають зловживання алкоголем однієї з основних причин систематичної відсутності працівників на робочому місці. За даними Інспекції з промислової гігієни і охорони праці, щорічно у Великобританії через пияцтво працівники прогулюють 14 мільйонів робочих днів. Алкогольна залежність завдає британській економіці сумарного збитку в $4 мільярди на рік.

Але, не дивлячись на це, учені відмітили, що краще пити помірно, ніж повністю відмовитися від алкоголю, оскільки спиртне корисно для профілактики серцево-судинних захворювань.

utro.ua