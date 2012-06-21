МОЗ виступає за єдину систему екстреної меддопомоги

Міністерство охорони здоров’я наголошує на важливості ухвалення закону про створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Як зазначається в повідомленні, фахівці міністерства взяли активну участь в опрацюванні зауважень до законопроекту, що готується до другого читання. (УНІАН: в першому читанні законопроект «Про екстрену медичну допомогу» було прийнято Верховною Радою 17 травня – УНІАН).

Впровадження вимог зазначеного закону дозволить створити вертикально структуровану систему на території областей, що починається з єдиного центру з його оперативно-диспетчерською службою і закінчується бригадою швидкої медичної допомоги, яка буде максимально наближеною до користувача – громадянина України, підкреслили в МОЗ.

Зокрема, така структура дозволить:

- забезпечити систему гарантій про прийняття виклику та обов’язковому реагуванню на нього;

- скоротити терміни прибуття бригади ШМД до особи, що потребує надання екстреної медичної допомоги;

- максимально наблизити медичного працівника ШМД до населення;

- комплектувати бригади автомобілями ШМД та медикаментами у відповідності до єдиних стандартів, прийнятих на території держави;

- гарантувати особі, що потребує надання подальшої екстреної медичної допомоги вчасну госпіталізацію до лікувально-профілактичного закладу;

- вчасне реагування на надзвичайні ситуації.