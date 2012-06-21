Крим хочуть "очистити" від протитуберкульозних санаторіїв

Віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає за неможливе перенесення протитурберкульозних санаторіїв з півдня Криму у східні регіони автономної республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

(Останній місяць в Криму активно обговорюється це питання. Так, в травні на спільному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму і постійної комісії Кримського парламенту з санаторно-курортного комплексу, туризму і підприємництву рекомендували Кабміну вивчити питання перенесення санаторіїв – УНІАН.)

«Ті люди, які стурбовані кримською землею, мають охолодити свій запал. Сьогодні є певні умови, які сприяють лікуванню туберкульозу, і ці умови вимагають, щоб санаторії знаходилися в певних місцях. Вони нікому не заважають відпочивати, вони знаходяться за огорожею», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, якщо рішення про перенесення санаторіїв все ж приймуть, центральна влада їх скасує.

«Вони будуть скасовані якщо не Кабінетом міністрів, так Президентом», - підкреслив С.Тігіпко.

Він додав, що вільна земля в Криму для будівництва готелів ще є.