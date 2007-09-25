Виноград врятує від депресії

Осінь – ягідний сезон. Не відмовляйтеся від ягід, і будете здорові всю зиму!

Виноград – засіб від втоми, підвищеної нервової збудливості і депресії. Він очищає нирки і сечовий міхур, усуває запори, покращує обмін речовин і роботу серця. У ньому містяться вітаміни групи В, а також магній і залізо, що так необхідні нашим кісткам і щитовидній залозі.

Якщо ви виснажені і страждаєте недокрів`ям, віддайте перевагу чорним сортам винограду. А якщо простигли, просто заваріть родзинки кип`ятком і пийте. Такий відвар – прекрасний відхаркувальний засіб, а ще він допомагає понизити підвищений тиск.

Якщо ви випиватимете півсклянки свіжовичавленого виноградного соку за годину до їжі три рази на день протягом місяця, позбавитеся нервових розладів. І не бійтеся, що через глюкозу, яка міститься у винограді, ви наберете ваги, передає Твій День.

На винограді можна навіть схуднути! З`їдайте в день по півкілограма винограду, доповнюючи його іншими продуктами. Проте їх енергетична цінність у жодному випадку не повинна перевищувати 1000 ккал. Результатів чекайте через місяць.

По-киевски