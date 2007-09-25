У Києві розпочався тиждень ”Здорове серце”

Акція "Здорове серце", що триватиме тиждень, присвячена Всесвітньому дню серця, яке відзначатимуть 30 вересня. Організували захід Київський міський центр здоров’я та Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення столичної міськдержадміністрації.

З 23 до 28 вересня кияни зможуть виміряти тиск не лише у медичних закладах, а й на великих підприємствах, у багатьох музеях, навіть на вулицях та станціях метро.

У Подільському, Печерському, Шевченківському та Оболонському районах (що увійшли до Старокиївського територіально-медичного об’єднання) пункти вимірювання тиску діятимуть постійно.

Кияни