У препаратах для схуднення - сильнодіючі психотропи

Столичний УБОЗ затримав учасників організованої злочинної групи з міжнародними зв’язками, які займалися поставками і продажем препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до правоохоронців звернулася жителька Києва і повідомила, що придбала в одному з інтернет-магазинів препарат для схуднення, який викликав у неї побочні дії. Аналогічні скарги були й у її подруг, які теж приймали пігулки.

За результатами досліджень, у складі препарату було виявлено психотропну речовину – сибутрамін, обіг якого на території України заборонено.

Сибутрамін є сильним стимулятором центральної нервової системи. Препарати із вмістом даної речовини зменшують апетит за рахунок пригнічення відповідного центру головного мозку і мають побічну психотропну дію.

Учасники злочинної групи, лідером якої був житель Вінниці, а до складу увійшли ще двоє вінничан та уродженець Іраку, організували канал постачання психотропних препаратів з Китаю.

Для замовлення препаратів, обговорення кількості та ціни товару організатор зв’язувався з громадянином Китаю за допомогою Skype. Доставка здійснювалась переважно вантажними кораблями до Одеси з приховуванням від митного контролю.

Для розповсюдження незаконного товару було створено декілька Інтернет-магазинів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 11 тис. 356 блістерів, у яких міститься 166 тис. 822 капсули. Ринкова вартість вилученого - від 3 до 5 млн грн.

Також вилучено 54 тис. доларів США та більш як 100 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

