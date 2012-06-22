В Україні вже не буде медичних карток пацієнтів?

Учора Кабінет міністрів оприлюднив постанову N546 від 6 червня про створення електронного реєстру пацієнтів, пише «КоммерсантЪ-Украина».

Як повідомив радник міністра охорони здоров`я Дмитро Подтуркін, єдиний реєстр створюється для обліку статистики захворювань та медикаментозного забезпечення лікарень. "До реєстру вноситимуться дані про лікування, що дозволить відмовитися від паперових карток пацієнта і отримувати доступ до історії хвороби людини, не прив`язуючись до його місця проживання", - зазначив Подтуркін.

У постанові вказується, що розпорядником реєстру є Міністерство охорони здоров`я, яке розробляє та затверджує нормативні правові акти, що забезпечують функціонування реєстру, а також здійснює контроль над його веденням". Передбачається, що лікарі стануть вносити персональні дані до реєстру за згодою пацієнта, а медичні установи будуть забезпечувати захист інформації. Лікарні зможуть обмінюватися даними про пацієнтів тільки за допомогою захищених каналів телекомунікаційного зв`язку. "З введенням реєстру ми прийдемо до того, щоб робоче місце кожного лікаря було оснащено персональним комп`ютером. А поки адміністрація лікарень буде передавати дані про пацієнтів в обласні управління охорони здоров`я, звідки вони будуть надходити до Центру медичної статистики. Програмне забезпечення для реєстру вже розробили у Фонді соціального страхування", - додав Дмитро Подтуркін.