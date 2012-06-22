Богатирьова про 5 пріоритетів розвитку охорони здоров’я

Віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова вважає, що реалізація пріоритетів розвитку охорони здоров’я дасть змогу збільшити до 2020 року середню тривалість життя українця до 72 років.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, про це вона сказала у своєму виступі на засіданні Президії Національної академії медичних наук України представляючи п’ять основних пріоритетів розвитку охорони здоров’я на період до 2020 року.

За її словами, реалізація пріоритетів має призвести не тільки до збільшення середньої тривалості життя, а й до поступового зростання народжуваності та зниження рівня смертності, поліпшення показників репродуктивного здоров’я – зменшення дитячої смертності на 12% та материнської – на 50% від нинішнього рівня. В свою чергу, зауважила міністр, це призведе до збільшення населення України.

Р.Богатирьова зауважила, що серед ключових завдань розвитку системи охорони здоров’я, які необхідно вирішити до 2020 року є поетапне збільшення державного фінансування охорони здоров’я за цей період до 5% від ВВП. Також, необхідна конкретизація і встановлення державних гарантій надання громадянам безоплатної медичної допомоги. Серед завдань й формування системи охорони здоров’я, орієнтованої на задоволення справедливих потреб населення у медичній допомозі.

Пріоритетними напрямками розвитку системи охорони здоров’я, які випливають з поставлених завдань, Віце-прем’єр-міністр визначила: проведення структурної перебудови системи медичної допомоги, виходячи з потреб населення; модернізацію технічного і технологічного оснащення закладів охорони здоров’я; поліпшення кадрового забезпечення галузі та мотивації медичного персоналу; покращення забезпечення людей лікарськими засобами та виробами медичного призначення; стимулювання здорового способу життя.