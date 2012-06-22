Україна ініціює створення Екологічної Конституції Землі.

Як повідомляє прес-служба Мінприроди, про це сказав міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький, виступаючи на пленарному засіданні Конференції ООН зі сталого розвитку „Ріо+20” у Ріо-де-Жанейро.

За його словами, для досягнення цілей сталого розвитку Україна вважає за доцільне започаткування процесу підготовки проекту концепції Екологічної Конституції Землі та його публічного обговорення. Заснувати на базі ЮНЕП Світової Екологічної Організації.

Крім того, Україна виступає за запровадження процесу екологізації освіти у всіх навчальних закладах з метою підготовки фахівців для сталого розвитку, підвищення рівня екологічної освіти населення. Ухвалення 10-річних рамок політики сталого споживання та виробництва.

«Ми вітаємо кроки міжнародного співтовариства, спрямовані на затвердження універсальної міжнародної екологічної організації, запровадження Екологічної Конституції Землі та підтримку українських ініціатив», - наголосив міністр

Він підкреслив, що сьогодні світ переживає період значних суспільних змін. Перед державами, урядами, світовими лідерами постають нові виклики. У світі, особливо у часи економічної кризи, на жаль, поглиблюються тенденції до зубожіння та нерівності, виснаження природних ресурсів та екологічних катастроф.

«Першочергова і амбітна мета ООН – розвиток економіки та збереження довкілля для покращення умов життя та добробуту населення планети Земля, врегулювання складних та взаємопов’язаних проблем забезпечення сталого розвитку, керуючись високими етичними та моральними принципами», - наголосив Е.Ставицький.

За його словами, результати цієї роботи повинні закласти фундамент для кращого майбутнього, зокрема підтримати ініціативи щодо впровадження сталої енергетики, втілити заходи із захисту та збереження ресурсів Світового Океану, невиснажливого споживання та виробництва, ліквідації голоду, забезпечення доступу до водних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів, а головне – запобігти глобальним змінам клімату.

Е.Ставицький наголосив, що Україна підтримує внесені до проекту Підсумкового документа "Ріо+20" пропозиції Європейського Союзу, особливо Франції, а також Бразилії, Сербії, Чилі, Таїланду, Туреччини, Республіки Корея та інших країн щодо реформування системи глобального екологічного управління шляхом збільшення ролі Програми ЮНЕП, перетворення її в спеціалізоване агентство ООН або створення на її базі Світової Екологічної Організації. «Вважаємо, що пропозиції України та деяких інших держав щодо створення Ради Екологічної Безпеки (або делегування мандату з питань екологічної безпеки чинній Раді Безпеки ООН), заснування Міжнародного Екологічного Суду та Міжнародного Екологічного Банку, а також інших інституцій глобального екологічного управління заслуговують на увагу і підтримку», - наголосив український міністр.

«Україна готова й надалі виступати надійним партнером у консолідації міжнародної діяльності у сфері сталого розвитку, подоланні наслідків світової фінансово-економічної і продовольчої кризи, викликів, обумовлених зміною клімату, та запобіганні іншим глобальним загрозам людству в майбутньому», - сказав Е.Ставицький.